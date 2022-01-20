Son dakika | TBMM Başkanı Şentop’tan Semra Güzel açıklaması: Terörle ilişki asla kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Birleşik Arap Emirlikleri'nde önemli açıklamalarda bulundu.Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruya yanıt veren Şentop, "Terörle ilişki asla kabul edilebilen bir durum değildir" dedi.

Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP'li vekil Güzel için açıklamalar! | Video

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için Karma Komisyon toplandı. Bu konuya ilişkin sorulan soruya cevap veren Şentop, "TBMM'de 1500 civarıdan dosya var. Tabi bunların içinde iç tüzük çerçevesinde hareket etme yetkisi, Karma Komisyon'a ait. Meclis Başkanlığı gelen dosyaları Karma Komisyona devrediyor. Karma Komisyon kendi gündemi dahilinde karar alabiliyor. İç tüzüğe ilişkin komisyon kurulması bir mecburiyet. Dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili önce bir hazırlık çalışması oluyor. Onun çalışması üzerine Karma Komisyon yeniden bir görüşme yapıyor. Bu süreç iç tüzükteki kendi takvimine göre ilerliyor. Bunun dışındaki hususlar ile ilgili Karma Komisyon ile ilgili bir şey söylemeyi ben doğru bulmuyorum. " açıklamasını yaptı.