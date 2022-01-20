Vali Yılmaz’dan turp işçilerine ziyaret

İlk olarak Güler Tarım işletmesini ziyaret ederek tesis hakkında İşletme Sahibi Kalender Güler'den bilgi alan Vali Yılmaz, daha sonra turpun yıkanma ve paketleme aşamalarında çalışan turp işçileri ile de bir süre sohbet ederek, kolaylıklar diledi. Vali Yılmaz, işletme sahibi ve çalışanlara çalışmalarında başarılar ve bol kazançlar diledi.

Vali Yılmaz İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Turpun anavatanı Kadirli ilçemizdeyiz. Kadirli'de yaklaşık 60 bin dekarda üretim yapılmakta ve bu alanda 200 bin ton turp üretilmektedir. Türkiye'deki turp üretiminin yüzde 80'i Kadirli ilçemizde yapılmakta olup turp üretiminde yaklaşık 5000 kişi çalışmaktadır. Osmaniyemize ve Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlanmaktadır. Hamdolsun, bu yıl verimin iyi olduğunu görüyoruz. Bütün üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ziyaretinin devamında Kadirli'de turp yıkama ve paketleme işlemlerinin yapıldığı Savrun Çayı kıyısında turp üreticileri ve işçileri ile bir araya geldi. Vali Yılmaz, işçilere tatlı ikramında bulundu. Turp üreticileri ve işçileri, Vali Yılmaz'ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür ettiler.

Vali Yılmaz'ın ziyaretlerinde Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır da yer aldı.