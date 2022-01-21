Bir anlık dalgınlık kolundan etti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde demir doğrama atölyesinde çalışan usta elini demir doğrama makinesine kaptırdı. Hastaneye kaldırılan ustanın kolu kesildi.

Olay, Hilvan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre demir doğrama atölyesinde çalışan usta A.G., bir anlık dalgınlık sonucu kolunu demir doğrama makinesine kaptırdı.

Kolu bilekten kesilen usta, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.