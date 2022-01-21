Can dostlar emin ellerde!

Vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 göre yapan emniyet güçleri, soğuk ve kar yağışlı havalar ile birlikte sokakta yaşayan can dostlarımız için harekete geçti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, soğuk kış koşullarında, sokaklarda bulunan veya bırakılan, barınma ve beslenme imkânı bulunmayan, sahipsiz sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu alanları belirleyip, uygun noktalara yem ve mama dağıtımında bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamadai, hayvanların soğuk kış günlerinde mağdur olmaması ve yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.