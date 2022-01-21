Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Mersin'de silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nin kamplarında eğitim aldığı ve Yunanistan üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği saptanan Z.K. ile ona yer temin eden 3 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nin kamplarında eğitim alan ve Yunanistan üzerinden kaçak yollarla ülkeye giren Z.K.'yı ve yer temini sağlayan İstanbul Başakşehir HDP ilçe eş başkanının kızı Ş.K. ile M.G. ve A.G. gözaltına alındı.

Z.K.'nin kaçak yollardan Yunanistan'a geçtiği ve aldığı eğitimlerden sonra Mersin'e geldiği belirleyen polis, Z.K.'nin dijital incelemesinde Yunanistan'daki örgüt mensupları ile irtibatları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.K., M.G. ve A.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.