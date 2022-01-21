Firari 2 FETÖ hükümlüsü, Osmaniye’de ’gaybubet evi’nde yakalandı

Osmaniye İl Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezaları bulunan B.M. ve H.M.'nin kent merkezindeki 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evine saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi, yakalandı. Yapılan aramalarda, birçok dijital materyalin yanı sıra dolar ve euro cinsinden paralar ile çok miktarda altına el koyuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.