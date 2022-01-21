İstanbul’da oto hırsızlığı operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlarına yönelik 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında bir oto hırsızlık çetesi ortaya çıkarıldı. Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin kullanılmayacak kadar hasarlı olan otomobilleri satın aldıkları, aynı aracın benzerini yurt dışından getirerek motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra sanki hasarlı otomobili tamir ettirmiş gibi yaparak sattıkları belirlendi.



Polis soruşturmasında şüphelilerin kullandığı ilginç bir yöntem daha ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları sigorta yaptırdıkları, aradan bir süre geçtikten sonra çalınmış gibi yaparak polise başvurdukları öğrenildi. Başvuru sırasında kadın üyelerin giderek polise çalıntı müracaatında bulunduğu bu sayede şüphe çekmemeyi amaçladıkları öğrenildi. Daha sonra otomobillerin parasını sigorta şirketinden tahsil eden şüphelilerin, aslında kendilerinde bulunan otomobili de atölyelerinde parçalara ayırarak yedek parça olarak piyasa sürdükleri öğrenildi.





33 ADRESE OPERASYON YAPILDI



Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından İstanbul, Balıkesir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ illerinde daha önceden tespit edilen 33 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda ikisi kadın 30 kişi yakalandı. Baskın yapılan evlerin birinde yapılan aramada uzun namlulu bir silah, bir tabanca yüzlerce mermi ele geçirildi.



30 ARACA EL KONULDU



Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Polis şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdiği 30 otomobile el koydu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.