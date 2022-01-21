İşte FETÖ ile mücadele raporu

FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdüğü Başkentte, 2021 yılında 121 farklı FETÖ operasyonu düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında etkin pişmanlıktan faydalanan örgüt üyelerinin ifadeleri, ankesör, operasyonel hat ve ByLock'un yanı sıra FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasından elde edilen diskten birçok örgüt üyesi deşifre oldu.

JANDARMA MAHREMDE YÜZDE 60 İTİRAF, YÜZDE 1 TUTUKLU

Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı'nın mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Terörle Mücadele Şubesinin yürüttüğü operasyonlarda, Jandarma mahrem yapılanmasının Marmara Bölgesi imamlığını yapan Nihat Keskin, evine yapılan baskında yangın merdiveni boşluğundaki çöp kutusuna attığı SD karttan 4 yıl sonra çok önemli veriler elde edildi. Ankara'dan yürütülen soruşturmada yaklaşık 900 kişinin gözaltına alındı. SD kartta çıkan verilerde sızdırılan örgüt üyelerinin tüm bilgilerin kayıt altına alındığı ortaya çıktı. 533 kişinin itirafçı olduğu soruşturmada, gözaltı sayısına göre etkin pişman sayısı yüzde 60 olurken birçok delil olmasına rağmen tutuklama oranı ise yüzde 1 oldu.

TUTUKLAMA ORANI HER YIL DAHA DA DÜŞTÜ

SABAH'ın ulaştığı 2014 yılından 2021 yılını da kapsayan FETÖ ile mücadele raporundaki tutuklama oranları ise oldukça düşük çıktı. Elde edilen delillerin artmasına rağmen, gözaltına alınan 4 bin 724 örgüt üyesinden bin 244'ü itirafçı olurken 3 bin 480 kişi inkara sarıldı. Cumhuriyet Savcıları tarafından Sulh Ceza Mahkemelerine tutuklamaya sevk edilen 3 bin 480 kişiden 244 kişi tutuklandı. Yıllara göre tutuklama sayıları 2016'da yüzde 62, 2017'de yüzde 37.6, 2018'de yüzde 24.7, 2019'da yüzde 15, 2020'de yüzde 8.8 olurken 2021'de tutuklama oranı yüzde 5,1'e düştü.

ÇÖZÜM 4. YARGI PAKETİNDE

Ankara'da özellikle FETÖ operasyonlarında tutuklamaya yapılan itirazlar sulh ceza mahkemeleri tarafından sürekli reddedildi. Bu konuda şikayetler artınca Adalet Bakanlığı harekete geçti. 4. Yargı Paketi'yle Sulh ceza hâkimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı 'dikey itiraz usulü' getirildi. Sulh ceza hâkimliklerinin belirtilen kararlarının, itiraz halinde yine sulh ceza hâkimliklerince incelenmesi yönündeki uygulama kaldırıldı. 2022 yılı başından itibaren artık tutuklamaya itirazlar, asliye ceza mahkemeleri tarafından değerlendirilecek. Tutukluluğa itiraz, artık bir üst mahkemede yapılmış olacak.