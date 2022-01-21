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Giriş Tarihi: 22.1.2022 00:19

Kaçak sigara operasyonunda: 5 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Kaçak sigara operasyonunda: 5 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gölcük İlçesinde 2 ayrı işletmeye ait  4  farkı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda binlerce dolu ve boş makaron ile 42 kilo tütün ele geçiriirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gölcük İlçesinde gümrük kaçağı tütün ve tütün mamülleri sattıkları tespit edilen 2 farklı iş yerine ait 4 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 635 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 39 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 42 paket 1kg.'lık gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 3 elektrikli sigara sarma makinesi ve makineleri çalıştırmakta kullanılan 1 hava kompresörü ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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Kaçak sigara operasyonunda: 5 gözaltı
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