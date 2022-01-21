Kaçak sigara operasyonunda: 5 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gölcük İlçesinde gümrük kaçağı tütün ve tütün mamülleri sattıkları tespit edilen 2 farklı iş yerine ait 4 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 635 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 39 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 42 paket 1kg.'lık gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 3 elektrikli sigara sarma makinesi ve makineleri çalıştırmakta kullanılan 1 hava kompresörü ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.