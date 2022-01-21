Kılıçdaroğlu’nun bir yalanı daha çöktü

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Düzce
'de Şeyma isimli bir eczacının "Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz" ifadelerini kullandığını iddia etmişti. Basın mensuplarına açıklama yapan o eczacı, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu çökertti, "Leblebi gibi antidepresan satıyoruz' gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını da hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil" dedi. Eczaneye gelenlerin CHP'li olduğunu bilmediğini söyleyen eczacı, şu ifadeleri kullandı: "Eğer siyasi bir partiden geldiklerini bilseydik kabul etmezdik."