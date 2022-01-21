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Giriş Tarihi: 22.1.2022 00:20

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay istifa etti!

ABBAS ÇAKAR
Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay istifa etti!

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Samsunspor maçının ardından istifa ettiğini açıkladı. Akçay’ın yapmış olduğu açıklamasında ”Umarım bundan sonrası daha iyi olur” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Yeşil Siyahlı Kocaelispor, akşam saatlerinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucu Kocaelispor, 3-0 mağlup olarak karşılaşmayı tamamladış. Birbiri ardına alınan mağlubiyetler sonrası, özellikle tarafarlardan büyük tepki gören Mustafa Reşit Akçay, takımının son karşılaşmadanda mağlup ayrılması sonrası istifa ettiğini açıkladı. Yönetimine istifasını sunduğu öğrenilen Akçay, en son düzenlediği basın toplantısında istifa etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Bu maçta alınan skorun ardından Akçay osözünü tuttu ve istifasını hemen yönetime sundu.

AKÇAY: HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Karşılaşma sonrası isifasını açıklayan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın" Bu bizim ilk gidişimiz değil. Takımın üzerinde devam eden negatif bir hava vardı. Umarım bundan sonrası Kocaelispor camiası için daha iyi olur. Herkese teşekkür ediyorum" dediği öğrenildi. Diğer yandan bazı kaynaklar Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Çağdaş Atan ile büyük ölçüde anlaşıldığını ileri sürdü.

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Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay istifa etti!
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