Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. Söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Datça açıklarında, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Marmaris açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendi. Lastik bot içerisindeki göçmenler yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.