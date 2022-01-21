Haberler Gündem Haberleri Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 22.1.2022 00:19

Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu. Marmaris, Bodrum ve Datça açıklarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. Söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Datça açıklarında, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Marmaris açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendi. Lastik bot içerisindeki göçmenler yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı
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