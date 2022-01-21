Son dakika haberi: Bakan Akar duyurdu! Karşı operasyonlar başladı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

"Terörist neredeyse hedefimiz orası." diyen Akar, başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşuların sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını söyledi. Sınırların ve halkın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. 84 milyon vatandaşımızın güvenliği, refahı, bekası için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Faaliyetlerin hem planlama hem icra safhasında büyük hassasiyet gösterildiğini belirten Akar, "Tüm harekatlarımızda bu yaklaşımımız, çalışmalarımız açıkça görülmektedir, tüm dünya da buna şahittir" ifadesini kullandı. Terör örgütü PKK ve YPG'nin birbirinden farkının olmadığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Bunu bizzat terör örgütünün sözde elebaşları dahi söylüyor. Fakat bazıları hala YPG'yi terörist görmemekte, teröristlere yardım ve destekte ısrar etmektedir. Bunun da uluslararası hukuk, müttefiklik, ortaklık, iş birliği, dostluk bakımından uygun olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bunu her zaman söylüyoruz. Müttefiklerimizin de bunu bir an önce anlamalarını ve yardımı, desteği kesmelerini bekliyoruz."