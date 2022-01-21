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Giriş Tarihi: 21.1.2022 19:16

THY'nin bazı uçuşları iptal edildi, vatandaşlar uyarıldı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’nin bazı uçuşları iptal edildi, vatandaşlar uyarıldı

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak, "Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz." denildi.

Türk Hava Yolları İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yolcuları uyardı. Yapılan uyarıda bazı seferlerin tedbir amaçlı iptal edildiği belirtilerek yolcuların havalimanına gelmeden seferlerini kontrol etmeleri istendi.

THY'NİN BAZI UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "THY'den yapılan son dakika açıklamasında, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz." ifadelerine yer verdi.

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THY'nin bazı uçuşları iptal edildi, vatandaşlar uyarıldı
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