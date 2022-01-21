THY’nin bazı uçuşları iptal edildi, vatandaşlar uyarıldı

Türk Hava Yolları İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yolcuları uyardı. Yapılan uyarıda bazı seferlerin tedbir amaçlı iptal edildiği belirtilerek yolcuların havalimanına gelmeden seferlerini kontrol etmeleri istendi.
THY'NİN BAZI UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "THY'den yapılan son dakika açıklamasında, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz." ifadelerine yer verdi.