Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Derince İlçesinde bazı kişilere yönelik operasayonlar düzenlendi. Operasyon kapsamnda 7 kişi gözaltına alınırken, 23,30 gram Bonzai, 1,40 gram Esrar, 5,20 gram Metamfetamin, 3 Hassas Terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Tamamlanan işlemleri sonrası 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen H.D. F.A. ve S.V sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.