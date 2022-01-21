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Giriş Tarihi: 22.1.2022 00:19

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, Derince İlçesinde  düzenlenen bir operasyonda, değişik miktarlarda  uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi  gözaltına alındı. Hakkında adli işlem yapılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Derince İlçesinde bazı kişilere yönelik operasayonlar düzenlendi. Operasyon kapsamnda 7 kişi gözaltına alınırken, 23,30 gram Bonzai, 1,40 gram Esrar, 5,20 gram Metamfetamin, 3 Hassas Terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Tamamlanan işlemleri sonrası 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen H.D. F.A. ve S.V sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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