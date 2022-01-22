Alanya MHP Hukuk Komisyonu ile buluştu

Alanya MHP Parti binasında bir araya gelen İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Hukuk Komisyonu üyeleri sandık kurulları ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Türkdoğan, "Seçim Kurullarında yapacağımız görevlendirmelerle ilgili Hukuk Komisyonumuzla toplantımızı gerçekleştirdik. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcımız Selçuk Cebeci, Hukuk Komisyonu Üyelerimiz avukatlar Arzu Çetin, Mustafa Demir, M. Çağrı Anılgan, Hakan Kasmuş, Hasan Eksin ve Yunus Kerim Sezer'le birlikte sandık kurullarımızla ilgili yapacağımız çalışmaları değerlendirdik" dedi.