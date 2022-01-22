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Giriş Tarihi: 22.1.2022 19:38

Alanya MHP Hukuk Komisyonu ile buluştu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya MHP Hukuk Komisyonu ile buluştu

ANTALYA'NIN Alanya MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, seçim kurullarında yapılacak görevlendirmeler konusunda Hukuk Komisyonu üyeleri ile toplantı yaptı.

Alanya MHP Parti binasında bir araya gelen İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Hukuk Komisyonu üyeleri sandık kurulları ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Türkdoğan, "Seçim Kurullarında yapacağımız görevlendirmelerle ilgili Hukuk Komisyonumuzla toplantımızı gerçekleştirdik. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcımız Selçuk Cebeci, Hukuk Komisyonu Üyelerimiz avukatlar Arzu Çetin, Mustafa Demir, M. Çağrı Anılgan, Hakan Kasmuş, Hasan Eksin ve Yunus Kerim Sezer'le birlikte sandık kurullarımızla ilgili yapacağımız çalışmaları değerlendirdik" dedi.

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Alanya MHP Hukuk Komisyonu ile buluştu
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