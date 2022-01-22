Aşçı Şeref Ergül cinayeti 11 yıl sonra çözüldü

Beşiktaş İnönü Stadyumu önünde 13 Haziran 2011 tarihinde meydana gelen olayda bir şirkette aşçılık yapan Şeref Ergül, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan 6 ay kadar sonra cinayete ilişkin gözaltına alınan ve çelişkili ifadeler veren E.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili çalışmalarını yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin Barbaros Bulvarı'nda bir markete girerken ve çıkarken güvenlik kameralarına yakalandığı bir başka görüntüsünü de tespit etti. Güvenlik kamera görüntüsünde yüzü net olarak görülen şüphelinin markete girdiği ve buradan bir şişe içecek alarak dışarı çıktığı görülüyor.





O dönem yapılan çalışmalarda cinayet gecesi maktul Şeref Ergül'ün gittiği bara gelen kişilerden ve şüpheli eşkaline benzediği için gözaltına alındığında verdiği ifadede suçu kabul eden E.Ö, tutuklandı. Olayla ilgili E.Ö'nün, yaklaşık 5 ay tutuklu kaldıktan sonra, araştırmalarını sürdüren polisin cinayet anında başka bir yerde bulunduğunu belirlemesi üzerine serbest bırakılmıştı.



İYİLEŞTİRİLMŞ GÖRÜNTÜ ŞÜPHELİYE GÖTÜRDÜ



Cinayet Masası Ekipleri faili meçhul kalan cinayetle ilgili çalışmalarına devam etti. O dönem elde edilen kamera görüntüleri iyileştirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığına ait Analiz Merkezi Projesine şüpheli şahsa ait olan fotoğraf yüklendiğinde şüpheli şahsa benzerlik gösteren Muhammed B. isimli şahsı tespit etti.





11 YIL SONRA TUTUKLANDI



Yapılan detaylı saha çalışmalarında o dönem aynı yerlerde 2 farklı bıçaklama olayının da Muhammed B. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahsın abisi ile yapılan görüşmelerde de olay görüntülerindeki şahsın Muhammed B. olduğu teşhis edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Muhammed B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhammed B.'nin beyin kanaması yüzünden yüzde 98 engelli olduğu öğrenildi.