Bakan Soylu’dan, Sedef Kabaş’a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu’na tepki: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler

Gazeteci Sedef Kabaş TELE 1 ekranlarında katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstahça ifadeler kullanmıştı. Kabaş'ın bu açıklaması herkes tarafından tepki çekerken, dün gözaltına alınan Kabaş bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
SOYLU'DAN AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Kabaş'ın skandal ifadelerine ise muhalefetten tam destek geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına yöneltilen küstahça sözlerin arkasında duran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.
"EDEPSİZLİĞİ MEŞRULAŞTIRMAYI SEÇTİLER"
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu cümle gerekliydi: "Yaptığı büyük hata, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derhal özür dilemeli…" Devlet ve siyaset adabı bunu gerektirirdi. Ancak Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor." ifadelerine yer verdi.
MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN TEPKİ: DESTEK ÇIKANLARI KINIYORUM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Şentop, "Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum." dedi.
"MUHALEFET LİDERLERİNİN SAHİPLENMELERİ PROVOKASYONDUR"
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir. Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur. Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz." dedi.