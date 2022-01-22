Haberler Gündem Haberleri Bir aile daha oğluna kavuştu
Giriş Tarihi: 22.1.2022

Bir aile daha oğluna kavuştu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bir aile daha oğluna kavuştu
Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 874 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, bir zafere daha ulaştı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan ve geçen ay eyleme katılan Adla Yıldırım'ın, 8 yıl önce 'Irak'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alamadığı oğlu Mehmet Akif Yıldırım, örgütten kaçıp Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Yıldırım, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından valilikte annesi Adla ve babası İbrahim Yıldırım ile bir araya geldi. Oğluna kavuşan Adla Yıldırım, Türkçe bilmediği için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile oğlunu teslim olmaya ikna eden güvenlik güçlerine Kürtçe konuşarak teşekkür ve dua etti. 34'üncü ailenin evladına kavuştuğunu ve çok mutlu olduklarını belirten Diyarbakır anneleri, "Bu eylem sayesinde inşallah devletimizin de desteği ile bizim çocuklarımız da kaçıp gelir ve o mutluluğu bizler de yaşarız. Anneler direndikçe, tüm anneler çocuklarına kavuşacak ve PKK'nın sonu gelecek" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir aile daha oğluna kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA