Bir aile daha oğluna kavuştu

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 874 gündür HDP Diyarbakır
il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, bir zafere daha ulaştı. Diyarbakır'ın Silvan
ilçesinde yaşayan ve geçen ay eyleme katılan Adla Yıldırım'ın, 8 yıl önce 'Irak'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alamadığı oğlu Mehmet Akif Yıldırım, örgütten kaçıp Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki Habur Sınır Kapısı
'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Yıldırım, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından valilikte annesi Adla ve babası İbrahim Yıldırım ile bir araya geldi. Oğluna kavuşan Adla Yıldırım, Türkçe bilmediği için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile oğlunu teslim olmaya ikna eden güvenlik güçlerine Kürtçe konuşarak teşekkür ve dua etti. 34'üncü ailenin evladına kavuştuğunu ve çok mutlu olduklarını belirten Diyarbakır anneleri, "Bu eylem sayesinde inşallah devletimizin de desteği ile bizim çocuklarımız da kaçıp gelir ve o mutluluğu bizler de yaşarız. Anneler direndikçe, tüm anneler çocuklarına kavuşacak ve PKK'nın sonu gelecek" dedi.