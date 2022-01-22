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Giriş Tarihi: 22.1.2022 11:39 Son Güncelleme: 22.1.2022 11:50

DEVA Partisi'nin FETÖ'cü il başkanı tutuklandı

İHA
DEVA Partisi’nin FETÖ’cü il başkanı tutuklandı

FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde "FETÖ/PDY terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek" amacıyla başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si dün Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin de gözaltı süreci devam ediyor.

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DEVA Partisi'nin FETÖ'cü il başkanı tutuklandı
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