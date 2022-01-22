İçişleri Bakanı Soylu Mardin’de

Bakan Soylu, programında ilk olarak İl Güvenlik Toplantısı'na iştirak etti.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıda terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve koronavirüs ile ilgili konular konuşuldu.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.

Bakan soylu'nun kentteki programı gün içerisinde devam edecek.