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Giriş Tarihi: 22.1.2022 12:46 Son Güncelleme: 22.1.2022 13:11

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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