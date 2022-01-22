Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/zE1r16DA6U— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2022