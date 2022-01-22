Kabaş’ın çirkin açıklamalarına soruşturma

Katıldığı
televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik ahlaksız ifadeler kullanan gazeteci Sedef Kabaş
hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi. Kabaş'a sert tepki gösteren AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, sosyal medya hesabından #HaddiniBilSedefKabas hastagiyle şu açıklamayı yaptı: "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."