Kaymakam ve eşi trafik kazası geçirdi

DURUMLARI İYİ

Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü Yusuf Çelik ve eşi Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaymakam Bahar Kaya Çelik ve eşi Yusuf Çelik, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de hastaneye giderek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.