Rüşvet çarkı böyle kuruldu

CHP'li Bilecik
Belediye Başkanı Semih Şahin
'in danışmanı ve belediye şirketi KAYI A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı
'nın, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklandığı skandalın detaylarına SABAH ulaştı.
'İSTANBUL GRUBU'
Seçimi kazandıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Semih Şahin, ilk iş olarak İstanbul'dan özel bir ekip getirip belediyeye yerleştirdi. "İstanbul Grubu" olarak adlandırılan ekibin başında ise, bir baklavacı zincirinin İK Müdürü Selçuk Erdağı vardı. Başkan Semih Şahin, aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Erdağı'yı hem başkan danışmanı hem de belediye şirketi KAYI A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı yaptı. İddialara göre "İstanbul Grubu" göreve başladıktan sonra, rüşvet çarkı kurmak için müteahhitlere engel çıkarmaya başladı. Çok geçmeden de kentte müteahhitlerden rüşvet alındığı söylentileri yayıldı. Bu arada belediyeye ait kent merkezindeki bir arsaya iş merkezi ve AVM yapılması için ihale düzenlendi.
BAŞINA GELMEYEN KALMADI
Yüzde 68'i kendisine, yüzde 32'si belediyeye olacak şekilde, ayrıca yine belediyeye bir otopark yapma şartıyla ihaleyi alan müteahhit, 2021'de inşaatı tamamladı. Ardından iş bitimini alıp teslim etmek için belediyeye başvurdu. Ancak iddiaya göre Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, işlemlerin sorunsuz ve hızlı takibi için 320 bin dolar istedi. Müteahhit, bu parayı vermeyi reddedince belediye binanın iş bitimini onaylamadı. Bunun üzerine müteahhit belediyenin de hisselerini alarak işi teslim etmek istedi. Ancak, apar topar toplanan belediye encümeni, değeri 31.5 milyon lira olan belediye hisselerinin bedelini 47 milyon liraya çıkardı. Çaresiz kalan müteahhit 38 milyon lira teklif etse de, rüşvette ısrar edildi. Selçuk Erdağı ile birebir görüşen müteahhit, rüşveti vereceğini söyledi.
RÜŞVET PAZARLIĞINI KAYDETTİ
İkili arasında yaklaşık 1 saat süren görüşmede şartlar konuşuldu. Erdağı müteahhitten, 200 bin doları peşin 120 bin doları senet olmak üzere 320 bin dolar rüşvet istedi. Görüşmeyi kaydeden müteahhit, polise başvurdu. Ardından, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında, seri numaraları alınmış 200 bin doları ve 120 bin dolarlık senedi Erdağı'ya götürüp teslim etti. Parayı aldıktan sonra inşaatı teslim alacaklarını söyleyen Erdağı, ödeme bölümüne "Malen" yazılmış olan 120 bin dolarlık senedi ise iade edip, "Nakden" olarak değiştirerek, ertesi gün yeniden getirmesini istedi. Müteahhit çıktıktan sonra odaya baskın düzenleyen KOM ekipleri, Selçuk Erdağı'yı, seri numaraları alınmış dolarlarla birlikte suçüstü yakaladı.