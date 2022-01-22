Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hastane sekreteri fenalaşırken görüntülerini çekmişti! Şentop'tan Hasan Macit'e telefon...
Giriş Tarihi: 22.1.2022 15:57

Son dakika: Hastane sekreteri fenalaşırken görüntülerini çekmişti! Şentop'tan Hasan Macit'e telefon...

Son dakika: Hastane sekreteri fenalaşırken görüntülerini çekmişti! Şentop’tan Hasan Macit’e telefon...

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın koltukta fenalaşarak acı çektiği anları kayda alıp, sosyal medyada şarkı ekleyerek paylaşmıştı. Görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinden döner dönmez Giresun’un Doğankent ilçesinde yaşayan Hasan Macit’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Şentop, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, hastanede koltuğun üzerinde fenalaştığı anlar hastane başhekiminin sekreteri tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'i aradı.

Şentop, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinden döner dönmez, sosyal medyada paylaşılmasından dolayı üzüntü duyduğu görüntüler nedeniyle Giresun'un Doğankent ilçesinde yaşayan Hasan Macit'e ulaştı. 75 yaşındaki Hasan Macit'le telefonla görüşerek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de destek mesajı verdi.

Hasan Macit de Şentop'la konuşmasında devletin kendisine destek verdiğini ve Tıp Fakültesi hastanesi dahil olmak üzere 5-6 ameliyatının yapıldığını anlattı.

Şentop, yapılan muamelenin bir sağlık çalışanına yakışmayan davranış olduğunu belirterek, konuyla ilgili takibin yetkililer tarafından yapıldığını söyledi. Meclis Başkanı Şentop, ""nsanlık hali. Hepimiz yaşlanacağız yaşlıyız, hepimiz hastalanacağız hastalanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda herkesin daha çok bir hassasiyetle hareket etmesi gerekir. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Biz de takip edeceğiz sağlıkla ilgili gelişmelerini inşallah. Allah'a emanet ol" dedi.

Hasan Macit'in, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastanede muayene için bulunduğu sırada görüntüsünün kayda alındığı belirtildi. Son olarak damağından ameliyat olan Hasan Macit'in ameliyatıyla ilgili gelişmeler ve sağlık durumu Meclis Başkanı Şentop tarafından takip edilecek.

NE OLMUŞTU?

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın koltukta fenalaşarak acı çektiği anları kayda alıp, sosyal medyada şarkı ekleyerek paylaşmıştı. Büyük tepki çeken paylaşım sonrası Gülsen K. sosyal medya platformundaki paylaşımını kaldırmıştı. Görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

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Son dakika: Hastane sekreteri fenalaşırken görüntülerini çekmişti! Şentop'tan Hasan Macit'e telefon...
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