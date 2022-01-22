Son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir’de 4.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul’da da hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.
SON DAKİKA: KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.8 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini depremin şiddetini 4.8 olarak ölçtü. Kandilli verilerine göre deprem yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul’da da hissedildi
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Balıkesir Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da açıklamalarda bulundı. Yılmaz, "Merkez üssü #Balıkesir #Dursunbey olan ve çevre illerde de hissedilen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz can ve mal kaybı olmaması. Olası acil durumlara karşı teyakkuzdayız. Allah memleketimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
"ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR"
Yılmaz, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada ise "AFAD Koordinasyon Merkezimizle sürekli iletişim halindeyiz. Merkez üssü Ayvacık. Oradan gelen bilgilere göre herhangi bir yıkım yok. Biz zaten şu an yoğun bir kış tedbiri almış durumdayız. Teyakkuz halindeyiz. Yetkili ağızlar bazı artçı depremlerin olabileceğini söyledi. Vatandaşlarımıza sakin olmalarını istiyoruz, bölgede canlı bir fay hattı yok. Kimse endişe yaşamasın. Burada canlı bir fay hattı yok. Sakin olsunlar." dedi.
DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN BAHÇAVAN'DAN AÇIKLAMA
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok şiddetli hissedildi. Balıkesir'den Bursa'dan da hissedildi. Bir hasar olmadığı kanaatindeyiz. Dursunbey'e ve ülkemize geçmiş olsun diyoruz. İnsanlar çok korktular. O sebepten ötürü insanlarımızın bir kısmı dışarıda. Bize ulaşmış herhangi bir olumsuz ihbar yok." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA: EKİPLERİMİZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'de meydana gelen deprem ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.