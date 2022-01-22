Suriye’de 18 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, bölücü terör örgütü PKK'nın önceki gün Afrin
merkezine düzenlediği ve 5 sivilin öldüğü, 34 sivilin de yaralandığı hain saldırının ardından başlatılan operasyonda 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Irak sınırındaki birliklerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte incelemelerde bulunan Akar, Suriye
'nin Afrin kentini hedef alan saldırıyla ilgili şunları kaydetti: "Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı. Bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Operasyonlarımız devam ediyor, önümüzdeki saatlerde bu sayının artmasını bekliyoruz. Saldırılar Tel Rıfat bölgesinden gerçekleşti. Bu konuda muhataplarımız olan ülkelerle mutabakatlarımız var. Bu çerçevede oradaki teröristlerin çıkarılması konusunda onların taahhütleri var."