2 yıl içinde 2 endemik bitki keşfettiler

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Programı Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Güneş Özkan, Bolu Yedigöller Milli Parkı Gurbetkayası mevkisinde "Aubrieta" türü olan yeni bir bitki keşfetti. Öğretim Üyesi Birol Tunçkol 2020 yılında Küre dağlarında yeni bir endemik bitki bulmuştu.

Dünyada ilk kez görülen bitki türü için Missouri Botanical Garden'dan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte keşfi gerçekleştiren kişilere atfen "Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N. Özkan & Al-Shehbaz" ismi verildi. Dr. Bilge Tunçkol, Dr. Neval Güneş Özkan ve Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz tarafından bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan "Phytotaxa"da yer aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Tunçkol, "2017 yılında Yedigöller Milli Parkı, Gurbetkayası mevkiinde sürdürülen floristik çalışmalar sırasında Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından toplanan otsu bitki taksonunun detaylı incelemeleri sonucunda bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğu fark edildi. Tüm dünyadaki Obrizya (Aubrieta sp.) taksonları üzerine yaptığı çalışmalarla, bu cinsin önde gelen uzmanı olan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte detaylı çalışmalar sürdürülerek bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğuna karar verildi

Endemik bir bitki olarak koruma altına alınacak

Yapılan çalışmalarla birlikte "Aubrieta" cinsine bağlı tür sayısının 22'ye yükseldiğinin altını çizen Tunçkol, "Yeni bulunan bitki taksonunun betimlemesi ve morfolojik çalışmaları Bartın Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Bulunduğu kayalık habitatta az sayıda birey ile temsil edildiğinden ve yayılış alanı itibariyle popülasyonun ekoturizm ve ormancılık faaliyetlerinden olumsuz etkilenmesi muhtemel olduğundan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kriterlerine göre tehlike durumu kritik (CR) olan endemik bir tür olarak önerildi"

Oldukça gösterişli renkte çiçeklere sahip

Tunçkol, bitki hakkında bilgiler de vererek "Keşfedilen bitki türü gösterişli renkte çiçeklere sahip olan ve oldukça sınırlı bir alanda, bazaltik ve kireçtaşı kayalık habitatlarda bulunuyor. Bu düşüncelerle bilim dünyasına kazandırılan bu türün bulunması ve tanımlanması doğrultusundaki çalışmalarımızı destekleyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Nigar Demircan Çakar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca çalışmanın ortaya çıkmasında değerli katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Necmi Aksoy ile Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan'a, katkıları için Prof. Dr. Sayın Haldun Müderrisoğlu ve Ulus MYO Müdürü Dr. Sayın Kadri Akçalı'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

2020 Yılında da Yeni Bir Endemik Bitki Bulunmuştu

Öte yandan Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol 2020 Yılı Haziran ayında Küre Dağları Milli Parkı'nda eğrelti türü olan yeni bir endemik bitki keşfetmiş Dünya'da ilk kez keşfedilen bitki türüne bulunduğu coğrafi konum itibariyle Asia Minor (Küçük Asya) adına ithafen Polystichum asiae-minoris adı verilerek, Uluslararası platformda kaydı yapılmış idi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Bartın Üniversitesi olarak bilimsel üretkenliğimizi her geçen gün artırıyor, bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katıyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim anlayışıyla devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda hep daha iyisini hedefliyoruz. Emeği geçen tüm hocalarımıza yardımlarını esirgemeyen Düzce Üniversite Rektörüne ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.