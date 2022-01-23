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Giriş Tarihi: 23.1.2022 20:12

Alişan ile Hayata Gülümse programı Seydikemer’de çekildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Alişan ile Hayata Gülümse programı Seydikemer’de çekildi

Muğla Seydikemer’de, TRT1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konukların da yer aldığı Alişan İle Hayata Gülümse programının çekimleri yapıldı. Program çekimlerinde yer alarak Seydikemer hakkında bilgiler paylaşan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ayrıca ilçenin yöresel tatlarından olan gözlemeyi kendi elleriyle açıp pişirdi.

Sevilen sanatçı Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı, hafta içi her gün TRT1 ekranlarında yayınlanan Alişan İle Hayata Gülümse programı çekimleri için Seydikemer'e gelen program ekibi, Sahil Ceylan Mahallesi'nde ilçeyi tanıtan çekimler yaptılar. Çekimlerde program konuğu olarak yer alan sevilen oyuncu Özlem Balcı ve Gülnihal Demir, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'den Seydikemer'in tarihi hakkında bilgiler aldı. Yöresel tatlar ve lezzetlerin de tanıtıldığı programda, tarhana ve arabaşı çorbası tarifi verilip, yapıldı. Ayrıca yörenin sevilen tatlarından olan gözleme açıldı. Seydikemer'in tanıtımına katkı sunacak program çekimleri oldukça eğlenceli geçerken çekimlerde Başkan Otgöz gözleme hamuru açıp pişirdi.
Seydikemer bölgesinin ve yöresel ürünlerin tanıtıldığı Alişan İle Hayata Gülümse programı 26 Ocak Çarşamba günü saat 9.30'da yayınlanacak.

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Alişan ile Hayata Gülümse programı Seydikemer’de çekildi
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