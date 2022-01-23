Alişan ile Hayata Gülümse programı Seydikemer’de çekildi

Sevilen sanatçı Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı, hafta içi her gün TRT1 ekranlarında yayınlanan Alişan İle Hayata Gülümse programı çekimleri için Seydikemer'e gelen program ekibi, Sahil Ceylan Mahallesi'nde ilçeyi tanıtan çekimler yaptılar. Çekimlerde program konuğu olarak yer alan sevilen oyuncu Özlem Balcı ve Gülnihal Demir, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'den Seydikemer'in tarihi hakkında bilgiler aldı. Yöresel tatlar ve lezzetlerin de tanıtıldığı programda, tarhana ve arabaşı çorbası tarifi verilip, yapıldı. Ayrıca yörenin sevilen tatlarından olan gözleme açıldı. Seydikemer'in tanıtımına katkı sunacak program çekimleri oldukça eğlenceli geçerken çekimlerde Başkan Otgöz gözleme hamuru açıp pişirdi.

Seydikemer bölgesinin ve yöresel ürünlerin tanıtıldığı Alişan İle Hayata Gülümse programı 26 Ocak Çarşamba günü saat 9.30'da yayınlanacak.