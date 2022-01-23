Bodrum’da Karadeniz rüzgarı esti

Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği'nin organizasyonuyla Hamsi Festivali yapıldı. İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen 6. Hamsi Festivali' ile Karadeniz rüzgarı esti. Festivale AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, ilçede yaşayan Karadenizliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde 2.5 ton hamsinin pişirildi vatandaşlara dağıtıldı.

Karadeniz'in yöresel oyunlarının sergilendiği şölende vatandaşlar hamsi ve horona doydu. Gün boyu devam eden etkinliklerde ünlü şarkıcılar konserler verdi.