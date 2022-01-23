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Giriş Tarihi: 23.1.2022 20:11

Bodrum’da Karadeniz rüzgarı esti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da Karadeniz rüzgarı esti

Bodrum’da 6. Hamsi Festivali yapıldı. Karadeniz rüzgarının estiği şölende, vatandaşlar horona ve hamsiye doydu.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği'nin organizasyonuyla Hamsi Festivali yapıldı. İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen 6. Hamsi Festivali' ile Karadeniz rüzgarı esti. Festivale AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, ilçede yaşayan Karadenizliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Festivalde 2.5 ton hamsinin pişirildi vatandaşlara dağıtıldı.
Karadeniz'in yöresel oyunlarının sergilendiği şölende vatandaşlar hamsi ve horona doydu. Gün boyu devam eden etkinliklerde ünlü şarkıcılar konserler verdi.

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Bodrum’da Karadeniz rüzgarı esti
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