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Giriş Tarihi: 23.1.2022 15:22 Son Güncelleme: 23.1.2022 15:37

CHP Cumhurbaşkanına hakareti meşrulaştırmak istiyor! TCK'dan kaldırılması için kanun teklifi...

AA
CHP Cumhurbaşkanına hakareti meşrulaştırmak istiyor! TCK’dan kaldırılması için kanun teklifi...

CHP, Cumhurbaşkanına hakaretin suç olmaktan çıkarılması için kanun teklifi hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi ile Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin kaldırılması öngörülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanına hakaret maddesinin suç olmaktan çıkarılması için kanun teklifi hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi ile Cumhurbaşkanına hakaretin önünün açılması öngörülüyor.

Teklif, TCK'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, 299'uncu maddenin, "tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan" cumhurbaşkanları için tasarlandığı ifade edildi.

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CHP Cumhurbaşkanına hakareti meşrulaştırmak istiyor! TCK'dan kaldırılması için kanun teklifi...
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