Düzce’de 37 araçlı zincirleme kaza: 37 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu üzeri Düzce Gölyaka gişelerinde, edinilen bilgilere göre bir TIR'ın kontrolden çıkarak kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 37 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis ve 112 görevlileri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk edildi. Öte yandan Valilik ve Belediye ekipleri, kazada yaralanmayan vatandaşların soğuk havadan etkilenmemleri amacıyla, bölgeye gönderdiği otobüsler ile vatandaşları Şehirlerarası Terminale getirdi. Yol kontrollü olarak trafiğe açılırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılma çalışmalarına başlandı.