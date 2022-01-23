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Giriş Tarihi: 23.1.2022 19:20

Elazığ'da donmak üzere olan bir kişi kurtarıldı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da donmak üzere olan bir kişi kurtarıldı

ELAZIĞ'da donmak üzere olan bir kişi, jandarma ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Sarılı köyünde meydana geldi. Elektrik panellerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet S., iş yerine gittiği esnada yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kaldı. 112 acil sağlık ekiplerini arayan Mehmet S., donmak üzere olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.
Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde Mehmet S.'yi yerde donmak üzereyken buldu. Hemen araca alınan Mehmet S., yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilip ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da donmak üzere olan bir kişi kurtarıldı | Video

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Elazığ'da donmak üzere olan bir kişi kurtarıldı
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