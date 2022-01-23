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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Gazetecilik kisvesiyle milli iradeye hakaret

EMİR SOMER EMİR SOMER
MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Gazetecilik kisvesiyle milli iradeye hakaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin açıklamalarda bulunan gazeteci Sedef Kabaş “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan tutuklandı. Kabaş’ın ahlaksız açıklamalarına tepki yağdı

CHP yandaşı medyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kin ve nefret dolu söylemlerine bir yenisi daha eklendi. Tele-1 kanalında yayınlanan bir programda gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik çok ağır hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kabaş, "Taçlanan baş akıllanır diye ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim büyükbaş diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" dedi. Programda yer alan gazeteci Uğur Dündar ile CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ise bu hakarete müdahale etmedi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Küstah sözleri sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Üsküdar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kabaş'ın çirkin sözleri sarf ettiği programla ilgili de RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Sedef Kabaş'ın sözlerine "deyim" diyerek bu çirkinliğe ortak olması büyük tepki çekti.



'ÇİRKİN VE ALÇAKÇA'
Sedef Kabaş'ın küstah açıklamalarına siyasilerden gelen tepkiler ise şöyle:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın şahsı ve makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek.



GAZETECİLİK DEĞİL ÇARPIKLIK, ÇÜRÜKLÜKTÜR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor! Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Sedef Kabaş, uzun zamandır sürdürülen ilke, ahlak, hukuk tanımayan çirkin dilin somutlaşmış örneklerinden biri sadece. ANKARA

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Gazetecilik kisvesiyle milli iradeye hakaret
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