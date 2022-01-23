Gazetecilik kisvesiyle milli iradeye hakaret

CHP yandaşı medyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik kin ve nefret dolu söylemlerine bir yenisi daha eklendi. Tele-1 kanalında yayınlanan bir programda gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik çok ağır hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kabaş, "Taçlanan baş akıllanır diye ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim büyükbaş diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" dedi. Programda yer alan gazeteci Uğur Dündar
ile CHP'li Engin Özkoç
ve Aykut Erdoğdu
ise bu hakarete müdahale etmedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Küstah sözleri sonrası İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Üsküdar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kabaş'ın çirkin sözleri sarf ettiği programla ilgili de RTÜK
tarafından inceleme başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Sedef Kabaş'ın sözlerine "deyim" diyerek bu çirkinliğe ortak olması büyük tepki çekti.
'ÇİRKİN VE ALÇAKÇA'
Sedef Kabaş'ın küstah açıklamalarına siyasilerden gelen tepkiler ise şöyle:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Cumhurbaşkanımızın şahsı ve makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek.
GAZETECİLİK DEĞİL ÇARPIKLIK, ÇÜRÜKLÜKTÜR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Kin ve nefretine yenilmiş,
ifade ve düşünce hürriyetini
tersten yorumlamış
tetikçi bir gazetecinin Sayın
Cumhurbaşkanımıza karşı
ağır ve affedilemez hakareti ne
demokrasiyle, ne basın ahlakıyla,
ne de hukukun evrensel ilkeleriyle
bağdaşmayacak bir çarpıklık,
bir çürüklüktür.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Bir sözde gazeteci,
nefret saçmak dışında bir
hedefi olmayan bir televizyon
kanalında arsızca Sayın
Cumhurbaşkanımıza hakaret
ediyor! Bu yapılan, sadece
ahlaksızlık da değildir, siyaset,
muhalefet ve gazetecilik adına
aynı zamanda sorumsuzluktur.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal:
Sedef Kabaş, uzun
zamandır sürdürülen ilke,
ahlak, hukuk tanımayan çirkin
dilin somutlaşmış örneklerinden
biri sadece. ANKARA