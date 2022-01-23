Kar ve tipi, otoyolu kapattı

Ülke genelinde etkili olan kar yağışlı ve soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Düzce'de, gündüz saatlerinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kayan bir Tır'ın neden olduğu 37 araçlı zincirleme kaza sonrası akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu trafiğe kapandı. Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yolun kapandığını, vatandaşlar ile şu ifadeler ile paylaştı."Düzce-Gerede arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup , kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir.Bu nedenle İstanbul-Ankara,Ankara-İstanbul İstikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir.Kamuoyuna saygıyla

duyurulur"

KARAYOLLARI'DA PAYLAŞTI

Karayolları Genel Müdürlüğü'de sosyal medya hesabından yapmış olduğu duyuruda, "Gerede, Düzce arası Otoyol ve Devlet Yolu yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır. Ekiplerimiz çalışmaya devam etmektedir. Yol güvenli hale gelince tekrar trafiğe açılacaktır"