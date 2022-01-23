SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir’de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul’da da hissedildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz

"ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR"

Yılmaz, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada ise "AFAD Koordinasyon Merkezimizle sürekli iletişim halindeyiz. Merkez üssü Ayvacık. Oradan gelen bilgilere göre herhangi bir yıkım yok. Biz zaten şu an yoğun bir kış tedbiri almış durumdayız. Teyakkuz halindeyiz. Yetkili ağızlar bazı artçı depremlerin olabileceğini söyledi. Vatandaşlarımıza sakin olmalarını istiyoruz, bölgede canlı bir fay hattı yok. Kimse endişe yaşamasın. Burada canlı bir fay hattı yok. Sakin olsunlar." dedi.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan ilk açıklama

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN BAHÇAVAN'DAN AÇIKLAMA

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok şiddetli hissedildi. Balıkesir'den Bursa'dan da hissedildi. Bir hasar olmadığı kanaatindeyiz. Dursunbey'e ve ülkemize geçmiş olsun diyoruz. İnsanlar çok korktular. O sebepten ötürü insanlarımızın bir kısmı dışarıda. Bize ulaşmış herhangi bir olumsuz ihbar yok." ifadelerini kullandı.