Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 4 terör örgütü mensubu teslim oldu
Giriş Tarihi: 23.1.2022 14:25 Son Güncelleme: 23.1.2022 14:33

Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 4 terör örgütü mensubu teslim oldu

DHA
Son dakika: PKK’da çözülme sürüyor! 4 terör örgütü mensubu teslim oldu

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri BakanlığıPKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığınca, yürütülen ikna çalışması sonucu, 4 PKK/KCK terör örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Böylelikle; 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9 oldu.

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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 4 terör örgütü mensubu teslim oldu
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