Sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

Kocaeli'de etkili olan kar yağışının ardından araç sürücüleri zor durumlar yaşadı. Yoğun kar yağışının sonucunda yolda kalan sürücülerin yardımına polis ekipleri yetişti. Kayganlaşan yolda hareket etmekte zorlanan araç sürücülerinin araçlarını iterek yardım eden polis ekipleri herkes tarafından alkış aldı.



Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, "Amacımız kimse yolda kalmasın" Arkadaşlarım zincirsiz çıkanlara zincir takmak için yardım ediyorlar, yolda kalan araçları itiyorlar. Kimse yolda kalmasın diye canla, başla çalışıyorlar. Kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkmayarak onlara yardımcı olabilirsiniz" şeklinde paylaşımda bulundu.