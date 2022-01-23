TESUD’un bildirisi de WhatsApp’ta hazırlanmış

MONTRÖ bahanesi ile 104 amiral tarafından hazırlanan darbe imalı bildiriye destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği
'nin (TESUD) de bir metin hazırladığı ve metni aynı yöntemle kurulan WhatsApp
grubunda düzelendiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan denetleme sonrasında TESUD yönetim kurulu üyelerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın- yayın organları aracılığıyla beyanlarında 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı belirtilerek TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan
ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri görevden alınmıştı. TESUD Başkanı Çalışkan hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, inceleme sonucunda düzenlenen tevdi raporunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'na gönderdi. Raporda, bazı yönetim kurulu toplantılarının WhatsApp üzerinden yapıldığı ve bildirinin de bu grupta hazırlandığı belirtildi. Görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin Çalışkan'ın isminin bulunduğu bildiriye ilişkin paylaşımlarının olduğu kaydedildi.