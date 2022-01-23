Tunceli’de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

TUNCELİ'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın bir gün idari izinli sayılacak.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün etkisini arttıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle kent genelinde yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.