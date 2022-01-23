‘Vaka sayımız belki 300-400 bini bulacak’

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Omicron varyantının pik yaptığı ABD
, İngiltere
, İsviçre
ve İsrail
'de önemli çalışmaların yayımlandığını belirterek, "ABD'de Omicron varyantı döneminde tam doz aşılananların, aşısızlara göre yüzde 90 daha az hastaneye yattığı tespit edildi. İsviçre'de yayımlanan bir çalışmada tam aşılıların aşısızlara göre 48 kat daha az ölüme yakalandığı belirlendi. İsrail'de yapılan çalışmada uzun koronavirüs sendromunun aşılılarda yüzde 80 daha az görüldüğü tespit edildi. Dolayısıyla tam doz aşı burada hep ön plana çıkıyor.
İçimizi ferahlatacak bir çalışma da Avrupa İlaç Konseyi
'nin bir çalışmasıydı. 65 bin gebe üzerinde yapılan araştırma neticesinde mRNA aşılarının gebeler ve bebek üzerinde hiçbir yan etki ve toksik etkisinin olmadığı ortaya çıktı" dedi. Savaşçı, maske, mesafe, hijyen ve aşılama programlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "2-3 hafta içinde ülkemizde çok ciddi pikler yaşayacağız. Vaka sayımız 65-70 bin bandında. Ama belki 300- 400 binleri bulacağız. Bu da çalışma hayatını sekteye uğratacak boyutta" diye konuştu. DHA