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Giriş Tarihi: 23.1.2022 19:03

Yolda tuzlama çalışması yapan Karayolları personele otobüs çarptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yolda tuzlama çalışması yapan Karayolları personele otobüs çarptı

Şanlıurfa'da yolda karla mücadele kapsamında tuzlama çalışması yapan karayolları personeline yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Orhan Karaçizmeli (40) ambulansla hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa GAP Havaalanı yolunda karla mücadele kapsamında tuzlama çalışması yapan karayolları personele buzlanan yolda kayan şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Orhan Karaçizmeli (40) ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı


Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda GAP Havaalanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, havaalanı yolunda buzlanma meydana gelen bölgede tuzlama çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü personeli Orhan Karaçizmeli'ye yolda kayan şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Karaçizmeli, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Karaçizmeli, hemen Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında kırık ve başında yaralanma olan 3 çocuk babası Orhan Karaçizmeli'daha sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırıldı. Karaçizmeli burada ameliyata alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yolda tuzlama çalışması yapan Karayolları personele otobüs çarptı
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