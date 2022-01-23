Yüksek tansiyon hastaları uzaktan takip edilecek

Avrupa Komisyonu
'nca finanse edilen, Sağlık Bakanlığı
, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün koordinatörü olduğu "HSMonitor Projesi" kapsamında hipertansiyon yönetim ve takip sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı. İtalya
, İsveç
, Hırvatistan
, İspanya ve Almanya'nın ortakları arasında olduğu projede, sağlık uzmanlarının kullanacağı çevrim içi platformla hipertansiyon hastalarının uzaktan takibi amaçlanıyor. Türkiye
'de ilk olacak sistemle, hastaların kendi hastalık takip süreçlerine daha fazla dahil olabilmesi, daha kaliteli ve kesintisiz kronik hastalık yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında pilot bölgelerde yapay zekaya sahip yazılım programları geliştiriliyor. Bu çerçevede ilk prototipler, bakanlık uzmanları ve projede gönüllü hipertansiyon hastaları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda incelendi ve değerlendirildi. Bakanlık, sistemi ilk etapta 100 gönüllü hipertansiyon hastasının katılımıyla 2022'den itibaren devreye almayı planlıyor. Türkiye'de en sık görülen hastalıkların başında gelen hipertansiyon, kontrol altında tutulmadığında, kalp krizi, felç, anevrizma, kalp yetmezliği, metabolik sendrom, hafıza problemlerine yol açabiliyor. AA