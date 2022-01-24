10 bin lira haraç istediler... Silah çekip tehditle...

İstanbul'da 1'i silahlı 3 kişi; Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerine girdi. 3 kişi; iş yeri çalışanı O.Z.Ç.'den "Haraç" adı altında tehditle 10 bin lira istedi. İstanbul Polisi şikayet üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve detaylı araştırmalar sonucunda olayı U.A., G.V. ve İ.E.K. isimli 3 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler Büyükçekmece ve Beylikdüzü İlçeleri'ndeki ikamet adreslerinde yakalandı. U.A. ve G.V. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.