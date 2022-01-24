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Giriş Tarihi: 24.1.2022 14:14

10 bin lira haraç istediler... Silah çekip tehditle...

EMİR SOMER EMİR SOMER
10 bin lira haraç istediler... Silah çekip tehditle...

İstanbul’da silahla girdikleri bir iş yerinde çalışan kişiden 10 bin lira haraç isteyen 3 kişi yakalandı.

İstanbul'da 1'i silahlı 3 kişi; Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerine girdi. 3 kişi; iş yeri çalışanı O.Z.Ç.'den "Haraç" adı altında tehditle 10 bin lira istedi. İstanbul Polisi şikayet üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve detaylı araştırmalar sonucunda olayı U.A., G.V. ve İ.E.K. isimli 3 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler Büyükçekmece ve Beylikdüzü İlçeleri'ndeki ikamet adreslerinde yakalandı. U.A. ve G.V. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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10 bin lira haraç istediler... Silah çekip tehditle...
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