28 Şubat davasına devam edildi

Yargıtay'ın 28 Şubat davasında haklarında verilen beraat hükmünü bozduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Yargıtayın bozma kararına karşı beyanları alınan İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Altaç Atılan, Köksal Karabay mahkemenin verdiği karara direnmesini talep etti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklardan bir kısmı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

KARARA DİRENİLMESİNİ TALEP ETTİLER

Sanık emekli korgeneral İzzettin İyigün Bozma ilamını kabul etmediğini söyleyerek "hakkımdaki kararı doğru buluyorum, mahkemenin hakkımda verdiği karara direnmesini talep ediyorum." Dedi. Sanık emekli Koramiral Altaç Atılan, Yargıtayın "bozma ilamını kabul etmediğini beyan ederek mahkemenin hakkımda vermiş olduğu beraat kararına direnmesini istiyorum." İfadelerini kullandı.

Sanık emekli korgeneral Kamuran Orhon ise 28 şubat döneminde görevi dışında bir şey yapmadığımı ifade ederek "yargıtayın bozma ilamını kabul etmiyorum, mahkemenin hakkımda vermiş olduğu beraat kararına direnmesini istiyorum. 28 şubat döneminde görevim dışında bir şey yapmadım, bir toplantıya katılmadım hastalığımdan dolayı. Amerika'da bulunduğumda istifa eden hükümetin istifasından sorumlu tutulmayı kabul etmiyorum." Diye konuştu.

"GÜZERGAHIN KULLANILMASI ZORUNLULUKTU"

Dönemin tabur komutanı Namık Kemal Çalışkan'ın tanık olarak dinlemesine karar veren mahkeme heyeti tanık Çalışkan'a söz hakkı verdi. Tankların önceden planlanmış bir NATO tatbikatı kapsamında Akıncı Üssüne götürüldüğünü savunan Çalışkan, "Akıncı Hava Üssü'nün savunmasını takviye etmek maksadıyla Eylül ayında yayınlanan Yıllık Eğitim Uygulama Emri ve ekinde mevcut faaliyet takviminde 97'nin şubat ayının ilk haftasında icra edilmek üzere kışladan Akıncı Üssüne motorlu intikal planlanıyordu. Bu kapsamda yapılan hazırlık çalışmaları esnasında planlarda da mevcut olan kullanılabilecek 2 güzergah incelendi. Zırhlı Birlikler-Turgut Özal Köprüsü-Mehmetçik Lisesi ve Ayaş yolu güzergahında Ankara Çayı'nın üzerindeki köprüde Karayollarınca yürütülen güçlendirme çalışması olduğu için bu güzergah kullanılabilir değildi. İkinci güzergah olan Etimesgut-Sincan-Yenikent-Akıncı güzergahının kullanılması zorunluluk olarak ortaya çıktı. Meskun mahalden geçme zorunluluğu olduğu için bu intikalin Etimesgut Emniyet Müdürlüğü ve jandarma birimleri ile Tümen Merkez Komutanlığı tarafından koordine edildiğini biliyorum." Beyanlarında bulundu. Tüm beyanların ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.