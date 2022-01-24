Ak Parti İzmir’den Kabaş’a suç duyurusu

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş hakkında İzmir Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenleyen İl Yönetimi yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ayrıca, Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükaktan, Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı İl Başkan Yardımcısı İl Başkanvekili Ali Aslan katıldı.

TAHAMMÜLÜ MÜMKÜN OLMAYAN AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU



Türkiye'de tüm il başkanlıklarında gerçekleştirilen eş zamanlı basın açıklamasını İzmir'de okuyan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'nin adeta yayın organı haline gelen bir TV ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş, program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, saniyeden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir" diye konuştu.

BU ACİZ ZİHNİYET, BİR KERE DAHA KENDİSİNİ GÖSTERMİŞTİR



Milletin değerlerinin karşısında olmayı 'muhalefet' yapmak olarak sandıklarını dile getiren Sürekli, "Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen ''Hazımsız güruh'' sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir" dedi.

SÖYLECEK SÖZÜ OLMAYANLAR…



Yapılan saldırıların etkisizliğinden bahsederek her geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha fazla sevdiklerini vurgulayan Sürekli, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye'nin Büyük Lideri'nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendirmez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduk ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.