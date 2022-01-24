Bahçeli’den Fatma Girik için başsağlığı mesajı

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada sanatçının bir milletin ruh kökünü telif eden, saklı kalmış hissiyat ve özlemlerine tercüman olan edip, edep ve eser müellifi olduğunu belirtti. Bahçeli "Sanat, sanat için değil de insan ve toplum için yapılırsa gerçek hüviyetiyle buluşacak, gelişmiş bir hürriyet ve hüsnüniyetle billurlaşacaktır. Esasen sanatçı bir adım önde olan, olması gereken, topluma rol modellik yapan örnek şahsiyettir. Sanatçı ayıran değil; birleştiren, uzaklaştıran değil yakınlaştıran, kutuplaştıran değil kucaklayan, göz ile gönül arasında köprüler kurmayı başaran ortak ve simgesel değerdir" ifadelerini kullandı.





'FATMA GİRİK, SİNEMANIN MAVİ BAKAN GÖZÜDÜR'

Bahçeli, Yeşilçam'ın Türk sinemasının yüz akı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyah-beyazlı yıllarımızın pek çok sahnesi canlı bir resim gibi hatıralarımızın duvarında asılıdır. Düşüncesi ve siyasi eğilimi ne olursa olsun, milletimizin gönlünde taht kuran sanatçılarımız bizim gurur kaynağımızdır. Sanatçı, eserleriyle konuşan, filmleriyle seslenen, verdiği mesajlarıyla öne çıkan, bizi bize anlatan, belki de hepimize ayna tutan bir mertebenin sahibidir. Yeşilçam'ı bir nehre benzetirsek, on yıllar boyunca bu nehirde ıslanan, bu nehirden akan pek çok isim olmuştur. En güzel filmleri izledik. En çarpıcı hikayelerde kendimizi bulduk. Bazen hüzünlendik, bazen gülümsedik, bazen de ibret aldık. Ama oynadıkları karakterlerle bütünleşen sanatçılarımızı hiç unutmadık. Bunlardan birisi de Sayın Fatma Girik'tir. O sinemanın mavi bakan gözüdür. Sayın Fatma Girik, 79 yıllık bir hayatı tamamlayarak ebediyete irtihal etmiş, geride çok sayıda anı, iz ve eser bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Dört yapraklı yoncadan birisi kopmuştur. Oynadığı roller ise geleceğe yazılmış bir mektup olarak miras kalmıştır. Sayın Fatma Girik'e Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine ve sanat camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Türk sinemasına emek verip gelişmesi için sorumluluk üstlenenler arasında vefat etmiş olanlara rahmet, hayattakilere de sağlıklı ömürler temenni ediyorum."