CHP hakarete kılıf arıyor

HER fırsatta ihanet odakları ile açık veya gizli işbirliği yapmaktan çekinmeyen CHP
, şimdi de Cumhurbaşkanı'na hakarete "demokrasi" ve "düşünce özgürlüğü" bahanesi uydurmaya çalışıyor. CHP, Sedef Kabaş
'ın gazetecilik kisvesi adı altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik çirkin sözleri ve bağımsız yargının Kabaş hakkında tutuklama kararı vermesinin ardından düğmeye bastı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
'in imzasını taşıyan kanun teklifi ile TCK'de değişiklik yapılması talep ediliyor. Teklif, TCK'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor. Kanun teklifi gerekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanılırken milletin hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek sanki demokrasi ve ifade özgürlüğünün bir gereğiymiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Ayrıca hakarete "tahammül edilmesi" görüşü savunularak hakaretin "farklı ses" ve "farklı düşünce" olduğu iddia edildi. ANKARA