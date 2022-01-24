CHP’deki istifa depremi yaşlı-genç kavgasına döndü

Çanakkale'de parti içindeki hiyerarşik yapılaşmaya zıt düştüğü için istifası istendiği ileri sürülen CHP Gençlik Kolları Başkanı Nahit Eren, sosyal medyadan yayımladığı bir mesajla görevinden ayrıldığını açıkladı. Eren sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "15 Mart 2020 tarihinde seçildiğim. Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 2 yıldır büyük bir onur ile yürüttüm. İlerleyen süreçte yıpranmamış, yorulmamış ve örgütümüze taze kan olacak dinamik bir gençliğin bayrağı devralması için görevimden istifa ediyorum.

Siyaset ömürlük bir mücadele. Daha önümüzde emeğimiz ile işleyeceğimiz çok uzun yıllar var. İktidar yolunda sade bir nefer olarak partimiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğim. " dedi.

"İSTAFA ETMEDİ, ETTİRİLDİ"

2 yıl önce göreve gelen Nahit Eren'in apar topar partiden istifa etmesi CHP'de karışıklığa neden oldu. CHP Geçmiş Dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, Eren, istifa etmediğini ettirildiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından "İstirham ediyorum" başlıklı bir manifesto yayımlayan Akkoca, adeta 50 yaş üstündeki partililere ateş püskürdü.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ

"Hazır seçilmiş Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanımız kıymetli kardeşim Nahit Eren istifa edince(ettirilince) ben de geçmiş dönem başkanlarından biri olarak istirham edeyim dedim " diyen eski başkan Mustafa Alptuğ Akkoca, " Bu istirhamım Cumhuriyet Halk Partisindeki partili büyüklerimizedir. Hatırlarsınız daha önce de bazı istek ve istirhamlarım olmuştu Gençlik adına onlar da beni partiden atmak istemişlerdi. Dolayısıyla yine "sussam gönül razı değil; konuşsam partiden atacaklar" virajında olmamın haklı gururunu yaşıyorum. Aslında isteğim çok basit bir tüzük değişikliği. Hatta naçizane partimizin tüm sorunlarını giderecek bir değişiklik talebim var. Gelin, gençlik Kolları yaş sınırını 25'e çekelim ya da tamamıyla ortadan kaldıralım da 70'likler de Gençlik Kolu Başkanı seçilebilsin. Çünkü biliyorsunuz hem akıl yaşta değil baştadır, hem de insan hissettiği yaştadır. Hali hazırda yaş sınırı 30 iken de 70'liklerimiz kimin başkan olacağını belirliyorken bu değişikliğin partili büyüklerimizi çok etkilemeyeceğini düşünüyorum." Dedi.

PARTİYE GÖNDERME YAPTI

"Partili büyüklerime bir kez olsun şahsımı partiden atmaya kalkmadan düşüncelerimizi değerlendirmeleri yönünde çağrıda bulunuyorum" diyen Akkoca paylaşımı şöyle tamamladı. "Hiç kusura bakmayın, bunları bağımsız sizin zarar veremeyeceğiniz ve gençlerin haklarını özgürce savunabilecek birilerinin yazması, konuşması lazım. Zira beni partiden atabilirsiniz ama bu fikir ölümsüzdür. Türkiye'nin her bir metrekaresinde mücadele eden genç yoldaşlarıma selam olsun! Gerontokrasi yenilecek, gençlik gelecek"

GERONTOKRASİ NEDİR

Gerontokrasi, yaş bakımından toplum içerisindeki en yaşlı bireyin hiyerarşik anlamda en üst düzeyde bulunması ve bu kişinin iradesine tabiiyettir.